За фиктивную прописку у сургутянина отобрали дом и земельный участок

В Сургуте за фиктивную регистрацию суд конфисковал у местного жителя дом и земельный участок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Установлено, что с мая 2024 года по август 2025 года местный житель фиктивно прописал в своем 12 граждан Российской Федерации, а также постановку на учет двух иностранных граждан.

При этом фактически в указанном жилом помещении граждане не проживали. Суд приговорил виновного к трем годам трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года три месяца. Также суд конфисковал в доход государства дом и земельный участок, принадлежащие осужденному, на чем настаивал государственный обвинитель.