Скончался один из пострадавших при ударе ВСУ по предприятию в Кирове

В Кирове в больнице скончался один из работников предприятия, которое подверглось ракетной атаке 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня утром медики, несмотря на огромные усилия, полный комплекс проведенных реанимационных мероприятий, не смогли вернуть пациента к жизни", - говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв удара ВСУ по Кирову 24 июля выросло до шести. Еще 26 человек пострадали.

Напомним, предприятие в Кирове 24 июля утром было атаковано ракетой. На территории после атаки начался пожар, спустя несколько часов его потушили. В Кировской области был объявлен трехдневный траур.