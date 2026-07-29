Логистический центр Wildberries в Сарапуле временно ограничил прием товаров

Логистический центр Wildberries в удмуртском городе Сарапуле приостановил прием товаров, об этом говорится в сообщении на портале селлеров.

"Пожалуйста, не торопитесь отменять поставки. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее", - цитирует сообщение "Коммерсант". Маркетплейс обещает не учитывать время, которое склад будет закрыт, при расчете коэффициента продаж.

Причину ограничения работы склада компания не сообщает.

В последние двое суток Удмуртию, в том числе склады Wildberries, атаковали беспилотники.