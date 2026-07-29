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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба холдинга &quot;Атом&quot;

В Екатеринбурге создали сад непрерывного цветения во дворе жилого дома

В Краснолесье Екатеринбурга, во дворе нового дома по адресу бульвар Академика Семихатова, 16 реализован необычный проект озеленения: растения для него выбрали ученые Ботанического сада УрО РАН.

Адаптированные к уральской погоде деревья, кустарники и травы будут цвести с ранней весны и до поздней осени, радуя жителей квартала благоухающими цветами. Участие ученых в благоустройстве Краснолесья символично: на протяжении многих лет строительство здесь ведут в партнерстве строительный холдинг "Атом" и УрО РАН.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, квартиры в домах квартала получают в качестве служебного жилья сотрудники академии. Именно двор "Балтийского" и стал экспериментальной площадкой, на которой ученые совместно с ландшафтными дизайнерами создали Уральский сад непрерывного цветения.

Сад непрерывного цветения во дворе жилого дома в Краснолесье(2026)|Фото: пресс-служба холдинга "Атом"

"Девелоперы сегодня задают моду в городском озеленении, благоустраивая зеленые пространства во дворах домов, реализуя сложные проекты, вводя новые растения в зеленое пространство города. С другой стороны, у города есть свой ботанический сад, в котором собрано более трех тысяч растений, есть экспертные знания и опыт в области интродукции растений и ухода за ними, которые, конечно, нужно использовать на благо жителей. Екатеринбургу повезло: ученые и строители успешно объединяют здесь свои усилия, вместе создавая комфортную зеленую среду. Наш коллектив впервые принял участие в озеленении двора многоквартирного дома, это новый для нас опыт – интересный и очень ответственный. Мы постарались подобрать и высадить здесь растения, которые адаптивны к уральской погоде, не требовательны в уходе, а главное – безопасны для жителей дома, особенно для играющих во дворе детей", - рассказала директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова.

Сад непрерывного цветения во дворе жилого дома в Краснолесье(2026)|Фото: пресс-служба холдинга "Атом"

В числе высаженных растений – шаровидная ива, которую вывел работавший в Ботаническом саду уральский селекционер Вениамин Шабуров; ароматная и нежная сирень сорта "Красавица Москвы", внесенная в список наследия ЮНЕСКО; несколько сортов сосны, раннецветущая спирея серая, туи, выполняющий роль живой изгороди кизильник, а также многолетние травянистые растения. В центре двора уже прижилась высокая 20-летняя ель, которую жители смогут украшать к Новому году.

Сад непрерывного цветения во дворе жилого дома в Краснолесье(2026)|Фото: пресс-служба холдинга "Атом"

"В сотрудничестве с экспертами Ботанического сада мы смогли повысить качество посадочного материала, в частности, увеличить обхват высаживаемых деревьев. Например, мы высадили липы с обхватом ствола более 22 см! Двор получился очень зеленым и уютным благодаря акцентным деревьям, а также плотной посадке трав, кустарников. Благодарим коллег из ботсада за профессиональный вклад!", - отметила Мария Артемова, главный специалист по благоустройству строительного холдинга "Атом".

Теги: Краснолесье, Атом, сад, Екатеринбург


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