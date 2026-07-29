За счет повышения НДС налоговые поступления в бюджет выросли меньше чем на полтриллиона за полгода

За полгода федеральный бюджет получил 426 млрд руб. за счет повышения НДС с 20% до 22%, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Также доходы увеличились за счет снижения порога выручки малого бизнеса для перехода к упрощенной системе налогообложения. Так, предприниматели с доходом 20-60 млн руб. в год уплатили 108 млрд руб., с доходом 60-450 млн руб. – 415 млрд руб.

Также на 13% за полгода выросли поступления по НДФЛ и страховым взносам, сообщил Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В целом налоговые поступления в бюджет выросли на 8% по сравнению с тем же периодом 2025 года.