Ценные бумаги холдинга VK подорожали после известий о деле Павла Дурова

К 11:13 по московскому времени акции МКПАО "ВК" выросли в цене на 4,63% и достигли отметки 148,05 рубля за штуку. Еще в 6:55 утра рынок оценивал бумаги группы значительно ниже - примерно в 141 рубль. Таким образом, всего за несколько часов стоимость активов компании существенно увеличилась.

Инвесторы начали активно скупать ценные бумаги холдинга сразу после сообщения ФСБ. Ведомство заявило о возбуждении уголовного дела против бизнесмена Павла Дурова. Участники рынка мгновенно отреагировали на эти новости, что и подтолкнуло котировки VK вверх. В итоге компания показала заметный рост на фоне событий вокруг основателя Telegram.