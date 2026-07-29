Дуров пока официально не объявлен в международный розыск, - СМИ

Сооснователь Telegram Павел Дуров официально не объявлен в международный розыск, сообщает Москва 24.

Решение в процессе принятия, уточнили в ФСБ.

Ранее в ведомстве сообщили, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск. По данным ФСБ, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки терактов и массовых убийств в России.

Часть 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) предусматривает ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из террористических преступлений; вооружение или подготовку лица именно в целях совершения таких преступлений; финансирование терроризма. Обвиняемому по данной статье грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с возможным штрафом в размере до 700 тысяч рублей либо дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо пожизненное лишение свободы.