Шахматисты из Верхней Салды победили на международном турнире в Китае

Уральские шахматисты стали лучшими международном командном турнире World Greater Bay Area Youth Chess Exchange Tournament в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Победу одержали воспитанники шахматного клуба "Дебют" ВСМПО-АВИСМА из Верхней Салды - Алексей Прохоров и Мария Клещева. В команду также вошли Снежана Кирьянова из Карачаево-Черкесии и Элиза Терещенко из Москвы. В составе сборной России они обыграли 15 коллективов из разных стран. Команда выиграла все семь матчей. Кандидат в мастера спорта Мария Клещева набрала семь очков из семи возможных, а мастер FIDE Алексей Прохоров на первой доске – 6,5 очка из семи.

"Серебро" взяла российская команда "Дрим Тим", за которую выступала мастер FIDE из Екатеринбурга Милана Соколова.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге собираются открыть Центральный дом шахматиста им. А. Е. Карпова. Работать площадка начнет только осенью. В департаменте информационной политики отметили, что уральские спортсмены регулярно становятся победителями и призерами всероссийских соревнований, а также входят в состав сборной России на крупнейших международных турнирах.