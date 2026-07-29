БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий Перми. Пострадавших нет

Вражеские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет.

"Прошу доверять только официальным источникам информации. Обращаюсь ко всем жителям края - воздержитесь от публикаций фото и видео БПЛА. Размещая в социальных сетях такую информацию, вы помогаете врагу", - обратился к жителям Пермского края Дмитрий Махонин.

В настоящий момент режим "Беспилотной опасности" отменен. Также снят запрет на прием и ограничение воздушных судов.