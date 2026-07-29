В Таганроге объявлена эвакуация после удара ВСУ

Людей эвакуировали в Таганроге после воздушной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, опасный район полностью оцеплен, специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий удара.

"Для обеспечения работы саперов, организована эвакуация людей в границах: от площади Авиаторов до улицы Спортивной", - написала Камбулова в мессенджере "Макс".

Ночью и утром над Ростовской областью уничтожили около 60 дронов, а также ракеты. Сообщалось, что в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина. Двое мужчин пострадали. Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.