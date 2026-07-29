Магазины начали продавать основные продукты дешевле, чем покупают у поставщиков

В июне средняя наценка на социально значимые продукты в российских магазинах впервые в истории стала отрицательной и упала до минус 1%. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Это означает, что ритейлеры продают многие базовые товары дешевле их закупочной стоимости.

Сейчас магазины торгуют в убыток по 13 позициям из 25. Например, морковь стоит на полках на 22% меньше, чем на оптовом складе, а капуста - на 12,6% дешевле закупки. Торговые сети идут на такие траты, чтобы избежать претензий от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство постоянно следит за ценами, так как их рост сильно бьет по кошелькам граждан и разгоняет инфляцию.

По данным Росстата, средняя наценка в рознице во втором квартале составила 28%. Магазины покрывают убытки от продажи дешевого хлеба или овощей за счет более высоких цен на другие товары. Глава АКОРТ Станислав Богданов пояснил, что у ритейлеров нет других источников дохода. Почти вся наценка (до 95%) уходит на оплату аренды, логистику и зарплаты сотрудникам, а чистая прибыль компаний составляет всего около 3%.

Чтобы сохранить доходы, сети делают более высокую наценку на непродовольственные товары и развивают собственные торговые марки. Директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков отметил еще одну хитрость: магазины держат минимальную цену только на один конкретный товар в категории, чтобы у ФАС не было вопросов, но при этом повышают стоимость всех остальных аналогичных продуктов.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что благодаря росту реальных доходов россияне сейчас живут лучше, чем в любой другой исторический период. Проанализировав данные Росстата, эксперт выяснил, что на среднюю зарплату сегодня можно купить больше товаров по 40 позициям из списка, в то время как покупательная способность упала только на говядину, хлеб и подсолнечное масло.