При ночной атаке ВСУ на Крым погибли два человека

Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он добавил, что власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семьям погибших. "Никто не останется один на один со своей бедой", - написал Аксенов в Telegram-канале.

28 июля беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Керчи. Пострадала семья, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы. Позднее он добавил, что еще два человека получили ранения при ударе БПЛА на одной из керченских улиц.