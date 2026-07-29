Задержан обвиняемый в избиении уральского ученого: ему вменили хулиганство

Следственный комитет продолжает разбираться в инциденте с директором Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никитой Зезиным, который скончался после жестокого избиения. Задержан подозреваемый, которому уже предъявили обвинение в хулиганстве.

Напомним, ситуацию предал огласке депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его словам, к смерти ученого может быть причастен отец одного из школьников, которым Зезин сделал замечание из-за того, что те катались по опытным полям на квадроциклах. Депутат направил заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой тщательно расследовать преступление.

Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смерти Зезина, было возбуждено уголовное дело. Позже в СК заявили, что установили всех участников инцидента с избиением уральского ученого.

Сейчас по делу задержан подозреваемый. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, им оказался 38-летний житель Екатеринбурга. Ему уже предъявлено обвинение в избиении двух мужчин, речь идет о статье УК РФ "Хулиганство".

По данным следствия, 13 июля в ходе возникшего конфликта уралец применил силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые ранее пресекли нарушение со стороны несовершеннолетних. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался, как считают в СК, от сердечного заболевания.

"Фигурант задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что по делу допрашиваются свидетели и назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый в причинении побоев ученому уже помещен в изолятор временного содержания.

"В некоторых социальных сетях размещены недостоверные сведения о работе полиции Екатеринбурга по установлению обстоятельств смерти директора "УрФАНИЦ УРО РАН" Никиты Зезина. Официальный комментарий: заявление потерпевшего о произошедшем инциденте в дежурную часть отдела полиции №6 УМВД России по Екатеринбургу поступило вечером 13 июля 2026 года, которое в установленном порядке было зарегистрировано и взято в работу. В тот же день гражданин Зезин получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причиненных ему травм", - отметил полковник Горелых.

По его данным, на место происшествия был направлен наряд территориального ОВД. Полицейские изъяли и детально проанализировали видео с наружных камер наблюдения.

"Кроме того, сотрудниками полиции оперативно были установлены все участники конфликтной ситуации, в том числе несовершеннолетние. С учетом того, что в собранных материалах фигурировали дети, дальнейшим разбирательством занялись по подследственности коллеги из органов регионального СКР, возбудившие уголовное дело. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Таким образом, ГУ МВД России по Свердловской области заявляет, что информация социальных сетей о несвоевременном реагировании на произошедший конфликт с гибелью человека не соответствует действительности. Расследование продолжается", - добавил Валерий Горелых.