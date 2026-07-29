29 Июля 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Центр социальных медиа Югры

Глава югорской митрополии начал лично крестить детей из многодетных семей

28 июля, в день Крещения Руси, в Воскресенском кафедральном соборе столицы Югры митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил крещение шести младенцев. Таинство приняли две девочки и четыре мальчика. Речь идёт о крещении детей из многодетных семей. Подробнее – в нашем материале.
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Правящему архиерею сослужили секретарь Ханты-Мансийской епархии игумен Антоний (Кирпичёв), председатель отдела социального служения и благотворительности Ханты-Мансийской епархии иерей Леонид Бартков, глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской епархии иерей Антоний Долгушин.

В соборе присутствовали директор департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кирилл Харитонов, глава департамента социального развития Югры Антон Терехин. Перед началом таинства крещения правящий архиерей поздравил родителей и крестных. Обращаясь к собравшимся в храме, владыка напомнил, что обряд совершили в особенный день – в годовщину Крещения Руси равноапостольным князем Владимиром.

"Мы сегодня крестим своих чад, чтобы они обрели веру Христову, веру, которую принёс нам великий равноапостольный князь Владимир. Я всех вас сердечно поздравляю, дай Бог, чтобы истинное подтверждение того, что мы – православная Русь, укрепляло её сегодня через крещение своих детей, внуков, продолжая ту традицию, которая была положена много лет назад. Поэтому сегодня особый день для всех нас. Как я и обещал крестить каждого третьего и последующего ребенка в семье, сегодня мы начинаем эту традицию. Всех поздравляю, помолимся об этом", - сказал владыка Павел.

Крещение митрополитом Ханты-мансийским и Сургутским Павлом детей из многодетных семей(2026)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Крещаемые получили подарки – крестильные наборы от департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Евангелие для детей от Ханты-Мансийской епархии. Глава департамента соцразвития Югры Антон Терехин полагает, что 28 июля – важный день в целом для Церкви, для Руси.

"В этот день состоялось ещё одно наше мероприятие, за что я благодарен митрополии, владыке Павлу. Он лично крестил наших деток из многодетных семей, и я хочу им пожелать, прежде всего, здоровья, чтобы их охранял Бог, чтобы у них было всё хорошо. И мы дальше продолжим эту традицию, которая будет не только укреплять духовно-нравственные ценности в округе, но и поможет нам в увеличении многодетных семей", - сказал Терехин.

Идею крестить третьего и последующих детей в семьях православных югорчан глава Ханты-Мансийской митрополии выдвинул в июне 2026 года на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между департаментом социального развития Югры и Ханты-Мансийской митрополией Русской Православной Церкви. По мнению владыки, совершая таинство крещения, Церковь сегодня поддерживает деторождение в целом и многодетных семей чтит особо.

Крещение митрополитом Ханты-мансийским и Сургутским Павлом детей из многодетных семей(2026)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Крещение митрополитом Ханты-мансийским и Сургутским Павлом детей из многодетных семей(2026)|Фото: Центр социальных медиа Югры

"Я принял решение каждого третьего и последующих детей крестить лично. Этой доброй традиции 28 июля положено первое начало здесь, в Ханты-Мансийске", - сказал владыка Павел.

Позже такие же мероприятия пройдут во всех городах, и в Сургуте, и в Нижневартовске, и в Нефтеюганске.

"Будем крестить и об этом свидетельствовать. Русь всегда была православной, она всегда была многодетной, и от этого она и была сильна. Когда у нас сегодня не хватает населения в нашей стране, то Церковь и говорит об этом, что сколько Господь ниспосылает чад, столько должны мы и рождать, и крестить. Эти будет и сильная семья, и, конечно, сильное государство", - приводит слова владыки Павла пресс-служба митрополии.

Крещение митрополитом Ханты-мансийским и Сургутским Павлом детей из многодетных семей(2026)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Крещение митрополитом Ханты-мансийским и Сургутским Павлом детей из многодетных семей(2026)|Фото: Центр социальных медиа Югры

В Югре продолжаются различные мероприятия, посвящённые году молодой семьи. Именно таким 2026-ой стал в автономном округе по решению губернатора Руслана Кухарука. О том, что 2026-ой будет в Югре годом молодой семьи, он сообщил во время своего послания о положении дел и перспективах развития региона. Оно прозвучало в Ханты-Мансийске 23 декабря 2025 г.

"Рождение человека, его становление и формирование его будущего идёт из семьи. И именно молодые семьи нуждаются в нашей особой поддержке. Поэтому предлагаю, опираясь на мнение югорчан, объявить 2026-ой годом молодой семьи", - сказал Руслан Кухарук.

Он поручил своим заместителям Павлу Тараканову и Всеволоду Кольцову совместно с отраслевыми департаментами разработать план мероприятий года.

"Многие региональные решения направлены на повышение благополучия югорских семей. Действие региональной программы по повышению рождаемости продлено до 2030 г. Больше половины мер социальной поддержки адресовано семьям с детьми, и продолжают вводиться новые. С 2026 г. молодые родители-студенты очной формы обучения будут получать югорский семейный капитал уже при рождении первого ребенка. При этом право на его повторное получение при рождении второго и последующих детей сохраняется", - сказал губернатор.

Теги: Крещение, многодетные, митрополит Павел


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