Жога: Медведев назвал заявление о подготовке к мобилизации - происками врага

Сообщения о подготовке россиян к мобилизации являются происками врага и попыткой дестабилизировать ситуацию в стране. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, его слова в своих соцсетях приводит полпред президента в УрФО Артем Жога.

Накануне Жога принял участие в заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ, посвященной комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту. По его словам, Медведев заострил внимание на большом количестве патриотов, которые идут служить в зону спецоперации "по воле сердца". Жога тоже согласился с этим, заявив, что только за первые полгода ряды Вооруженных Сил РФ пополнились сотнями тысяч добровольцев.

"Вступили 200 тыс. человек, еще более 16 тыс. россиян присоединились к добровольческим формированиям. Порядка 40 тыс. граждан пошли служить в беспилотные войска. Серьезный вклад в эту статистику сделали жители Уральского федерального округа. Каждый день на призывные пункты приходят уральцы, готовые встать на защиту суверенитета России. Это люди разных профессий, возраста и образования. Их объединяет одно: любовь к Родине и понимание своего гражданского долга", - написал полпред.