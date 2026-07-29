Число выдворенных мигрантов из России выросло на 65% за полгода

Российские власти выдворили из страны 43,7 тысячи мигрантов за первую половину 2026 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что этот показатель вырос на 65,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Спикер пояснил, что с февраля 2025 года полиция получила право высылать нарушителей самостоятельно, не дожидаясь решения суда. Володин отметил, что новые правила работают эффективно, а сотрудники МВД активно пользуются своими полномочиями.

На прошлой неделе депутаты Госдумы увеличили список нарушений, за которые положена высылка, с 22 до 45 статей. Вячеслав Володин также добавил, что с начала 2024 года парламент принял 32 закона для регулирования миграции. Большую часть этих документов подготовили сами депутаты.

Ранее в ХМАО озвучили результаты обязательного тестирования для детей мигрантов, которые планируют учиться в местных школах. Из 112 человек, сдавших экзамен с апреля по июль, только половина смогла набрать проходной балл. Сложнее всего испытания даются подросткам, которые поступают в средние и старшие классы.