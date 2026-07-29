Операции с цифровыми валютами станут доступны клиентам ВТБ после 2027 года

Российские банки начнут полноценно зарабатывать на операциях с криптовалютами не раньше 2027 года. О сроках и масштабах планов в преддверии вступления в силу нового закона рассказал первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам ВТБ планирует предоставлять клиентам доступ к покупке, продаже и хранению цифровых валют после вступления в силу нормативных актов о лицензировании, которые ожидаются в 2027 году. С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу базовый закон о регулировании криптовалют, однако, по оценкам банка, полный цикл торговли, учёта и хранения активов станет возможным только через год — к лету 2027-го. До этого момента финансовые организации, по словам Пьянова, будут инвестировать в создание собственных платформ и депозитарных систем.

ВТБ уже имеет статус оператора информационной системы для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), а в ближайших планах банка — получение лицензии на создание специализированного цифрового депозитария. Топ-менеджер банка подчеркнул, что конкуренция на новом рынке будет высокой, и успех будет зависеть от скорости внедрения: «Кто наиболее оперативно предложит качественный клиентский путь, тот и сможет претендовать на значимую часть рынка, прежде всего, комиссионных доходов». По оценкам заместителя министра финансов Ивана Чебескова, ежедневный объём криптовалютного рынка в России в настоящее время составляет порядка 50 млрд рублей, а ВТБ оценивает потенциальную ёмкость нового регулируемого сегмента в десятки миллиардов рублей.