Михаил Мурашко: искусственный интеллект поможет врачам, но не заменит их

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Радио "Комсомольская правда" обсудил использование цифровых технологий в медицине. Он заявил, что искусственный интеллект серьезно меняет отрасль и помогает докторам быстрее находить болезни, однако компьютер никогда не вытеснит человека из профессии.

Министр пояснил, что современные программы отлично обрабатывают огромные потоки информации. Алгоритмы изучают результаты анализов, сложные снимки и данные биопсии. Например, в онкологии нейросети уже сейчас помогают медикам рассчитывать дозы облучения и находить точные границы опухоли.

Несмотря на успехи технологий, Мурашко подчеркнул, что последнее слово всегда остается за специалистом. Только врач может окончательно расшифровать результаты обследования и принять решение о лечении пациента. Министр уверен, что без участия человека медицинские программы работать не будут. При этом он назвал использование ИИ в диагностике очень перспективным направлением для будущего всей медицины.

Сообщалось, что массовое использование нейросетей школьниками и студентами поставило под угрозу сам смысл образования, превратив учебу в имитацию знаний. Согласно докладу РГГУ, до 80% учащихся используют искусственный интеллект для выполнения заданий, а в некоторых регионах этот показатель доходит до 100%, что ведет к интеллектуальной деградации и ослаблению когнитивных функций мозга.