СМИ: Иран рассматривал ответный удар по украинскому морскому порту

Иран изучал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну, сообщила газета The New York Times.

По информации издания, Тегеран рассматривал запуск баллистической ракеты с небольшой боеголовкой, чтобы продемонстрировать свою позицию, но нанести "относительно небольшой ущерб". Однако на данный момент напряженность снизилась из-за дипломатических усилий, отмечают источники.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, сообщал МИД Ирана. В результате погиб член экипажа, еще один получил ранения.

Посол республики в России Казем Джалали заявил, что Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море.