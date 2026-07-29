Сергей Кравчук: По поручению губернатора Совет муниципалитетов Хабаровского края благоустроит историческую зону на Петровской косе и окажет поддержку лыжной школе «Старт» в Николаевском районе

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», мэр Хабаровска Сергей Кравчук совершили рабочую поездку в Николаевский район. Визит был посвящен вопросам комплексного развития северных территорий региона, модернизации социальной, образовательной и спортивной инфраструктуры, а также сохранению исторического наследия и реализации перспективных экономических проектов.

В рамках поездки состоялись памятные мероприятия, приуроченные к 90-летию легендарного беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова на самолете АНТ-25.

Также в ходе рабочего визита губернатор региона и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» проверили состояние Петровской Косы.

«Мы выполним поручение губернатора региона Дмитрия Викторовича Демешина по благоустройству исторической зоны на Петровской косе. Это наш общий долг перед памятью великих первопроходцев», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Важным пунктом программы стало ознакомление с ходом реализации проекта деревянного домостроения в Николаевске-на-Амуре. В текущем году здесь будет введен в эксплуатацию первый двухэтажный дом из профилированного бруса на 13 квартир, а всего в рамках проекта планируется построить 10 таких домов. Аналогичный проект реализуется в рабочем поселке Чегдомын, где возведут 15 деревянных многоквартирных домов. Данная инициатива способствует поддержке местной экономики, так как застройщик использует исключительно древесину, заготовленную в Николаевском районе. В перспективе практику деревянного домостроения планируется расширить на Ванинский и Ульчский районы края.

Особое внимание в ходе поездки было уделено спортивной и образовательной инфраструктуре района. Глава региона в частности отметил, что Совет муниципальных образований окажет Николаевскому району содействие в приобретении необходимого спортивного инвентаря.

«Совет муниципальных образований региона окажет адресную поддержку Николаевской лыжной школе в приобретении нового инвентаря для базы «Старт». Объединяя усилия муниципальных команд, мы создаем равные и комфортные условия для жизни, учебы и занятий спортом во всем Хабаровском крае. Губернатор Дмитрий Демешин объявил 2026 год – Годом спорта. И мы продолжаем способствовать тому, чтобы в нашем регионе улучшались условия для занятий физической культурой. На это нас нацеливает Президент России Владимир Владимирович Путин», - сообщил Сергей Кравчук, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края».

Во время рабочей поездки большое внимание было уделено социальным объектам. На данный момент в Хабаровском крае ведется масштабный ремонт одиннадцати школ, три из них реконструируют в Хабаровске. Такой показатель является самым высоким среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук подчеркнул значимость консолидации усилий муниципальных образований для сбалансированного развития всего региона.

«Развитие Хабаровского края невозможно без тесного взаимодействия и взаимной поддержки всех его городов и районов. Ассоциация «Совет муниципальных образований» выступает надежной платформой для такого сотрудничества. Наша задача как представителей муниципальной власти - не замыкаться в границах своих территорий, а оказывать практическую помощь коллегам», - сказал Сергей Кравчук, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края».