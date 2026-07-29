Епископ Пермский и Кунгурский Игнатий возведен в сан митрополита

Епископ Пермский и Кунгурский Игнатий возведен в сан митрополита, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЦ.

В сан митрополита епископ возведен указом патриарха Кирилла на основании определения Священного синода РПЦ в связи с назначением главой Пермской митрополии.

Напомним, Епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий возглавил Пермскую митрополию РПЦ 17 июля, сменив на этой должности митрополита Мефодия, ушедшего на покой в связи с достижением 75-летнего возраста.