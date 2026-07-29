У самолета S7, вылетевшего из Новосибирска в Краснодар, загорелся двигатель

У самолета S7, вылетевшего из Новосибирска в Краснодар, загорелся двигатель. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета, сообщили в Восточном СУТ Следственного комитета России.

"Возгорание ликвидировано силами экипажа, посадка самолета произведена в штатном режиме. На борту самолета находилось 6 членов экипажа и 160 пассажиров, никто не пострадал", - сообщили в следственном управлении.

Пока СКР начал доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).