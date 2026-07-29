Академию хоккея «Красная машина» открыли на Южном Урале

В поселке Садовый Сосновского муниципального округа на базе ледовой арены «Айсберг» состоялась церемония открытия Академии хоккея «Красная машина», в которой приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент, основатель Хоккейной Академии «Красная Машина» Роман Ротенберг.

Старт работы академии ознаменовался традиционным вбрасыванием шайбы в центре льда.

«Когда на карте Челябинской области появляется новая хоккейная школа, а тем более с таким названием, и таким подходом к развитию детей, как «Красная машина» – это здорово. Этот центр даст дополнительный импульс развитию детско-юношеского хоккея. А детско-юношеский хоккей стоит в основании пирамиды, которая заканчивается нашими клубами, выступающими в самых высоких лигах, и, конечно, сборной России. Давая сегодня такой старт и увеличивая воронку подготовки юных спортсменов, мы даём импульс развитию всего нашего российского хоккея. А российский хоккей — это бренд, известный всему миру», – отметил Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил Романа Ротенберга за инициативу и готовность к сотрудничеству. Губернатор подчеркнул, что реализация проекта позволит увеличить количество школ и вовлечь в хоккей больше детей. При этом Академия хоккея «Красная машина» использует современные методики, которые способствуют не только спортивному, но и личностному развитию ребят – в том числе формируют стремление к лидерству.

«Совместными усилиями мы делаем все возможное, чтобы наши дети развивались. Очень благодарен Алексею Леонидовичу за такую поддержку хоккея. Мы хотим, чтобы наши методики были лучше, чем у наших конкурентов. Мы хотим вернуть традиции яркого советского хоккея, который как раз‑таки родился здесь, в Челябинске, столько великих хоккеистов отсюда. И мы хотим увидеть в будущем, как наши воспитанники будут играть в сборной России на Олимпиаде и побеждать!» – отметил Роман Ротенберг.

Базироваться академия будет на ледовой арене «Айсберг».

Как сообщила директор АК "Красная машина Челябинск" Ольга Алейникова, набор в школу продолжается, а занятия стартуют уже 1 августа.

"В настоящее время принято 210 юных спортсменов, при этом набор новых воспитанников продолжается. Заявки принимаются от мальчиков 2015-2023 годов рождения. Команда 2015 года рождения готовится к выступлениям на Первенстве России среди юниоров, а команда 2016 года рождения выйдет на лед в рамках Кубка Федерации", - пояснила директор.

Реализация проекта осуществляется при поддержке Федерации хоккея России. Программа подготовки Академии базируется на принципах последовательного и своевременного развития юных спортсменов. Методическая база объединяет лучшие российские и зарубежные наработки в области юношеского хоккея, скорректированные с учетом отечественной специфики. Академия ориентирована на всестороннее развитие личности: технико-тактическая и физическая подготовка дополняются формированием игрового интеллекта и получением образования. Тренировочная программа расширена за счет теоретических модулей, видеоразборов игровой практики и рекомендаций по рациону питания.

Стоит напомнить, что Челябинская область – один из ведущих хоккейных регионов страны, в котором идет постоянное расширение и модернизация спортивной инфраструктуры. В регионе работают ледовые арены, тренировочные катки и спортивные комплексы, которые позволяют проводить учебно-тренировочный процесс, соревнования и массовые спортивные мероприятия. В Магнитогорске строится Академия хоккея «Металлург», новые ледовые арены уже открыли в Сатке, Озерске, Аше, Миассе, скоро такой объект откроется в Кунашаке.

Алексей Текслер и Роман Ротенберг на рабочей встрече также обсудили перспективы развития сети Академий в регионе и вопросы взаимодействия с профессиональными хоккейными клубами.