В Екатеринбурге пассажир пытался сломать токоприемник, забравшись на крышу трамвая

Сегодня утром движение трамваев на углу улиц Тверитина - Мичурина было временно приостановлено из-за неадекватного горожанина. Полуголый мужчина залез на крышу вагона и попытался сломать токоприемник. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Инцидент произошел в 06.41, снять дебошира пытались на протяжении 35 минут. Все это время он кричал, бегал по крыше сначала одного вагона, после чего перепрыгнул на крышу другого трамвая, проезжающего рядом, а потом снова перебрался на первый и стал ломать токоприемник. В какой-то момент неизвестный, размахивавший футболкой и бегавший по вагону, спрыгнул с него, перебрался на проезжую часть, лег почти на дороге и пытался поймать попутку.

Движение трамваев было остановлено, пассажиров попросили покинуть транспорт, а водитель вызвал полицию. Накануне.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу за комментарием.