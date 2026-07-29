ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ РФ.

По информации ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества. Преступления, совершенные с помощью Telegram, повлекли многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли многомиллиардный ущерб, подчеркнули в ФСБ.

Так, уточняется, что сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик/Leo" с российскими парнями, затем подключались люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Мужчин запугивали и вынуждали совершать диверсии, выдавая все это за проверку безопасности. С июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 пользователей "Дайвинчика" в возрасте от 12 до 22 лет, по заданию спецслужб Украины нападавших на полицейских и совершавших поджоги. Возбуждены уголовные дела.