СМИ: Wildberries ищет складские помещения в Казахстане

Wildberries начала поиск складских объектов в Казахстане (компанию интересуют площади на 100 тыс. кв. метров). Один из источников на рынке недвижимости республики сообщил, что российский маркетплейс готов забрать вообще все доступные в Казахстане склады, которых не очень-то много. Таким образом компания хочет обезопасить инфраструктуру от ударов беспилотников, пишет "Коммерсант".

Также Wildberries ведет и собственное строительство складов в Казахстане, например, в Алматы и Астане.

В России логистические центры компании с середины июля подвергаются атакам беспилотников, пострадали склады в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Благодаря единому таможенному пространству между Россией и Казахстаном, товары между странами могут перемещаться свободно, WB может размещать на казахстанских складах товары российских селлеров и наоборот.

По данным источников, Wildberries продолжает поиск складов и в России, но найти арендодателей постоянно атакуемой компании непросто – такой арендатор превращает склад в цель для атак, в стандартный страховой полис включить подобные риски непросто, отмечают эксперты.