В Екатеринбурге снова ограничили скорость общественного транспорта из-за жары

Из-за высокой температуры воздуха в Екатеринбурге снова ввели ограничения скорости для трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

"С 6.00 до 24.00 из-за высокой температуры воздуха от +25°C по городу введено ограничение скорости по контактной сети 35 км/ч для троллейбусов и 30 км/ч для трамваев", - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация произошла и в понедельник - 27 июля. Тогда в мэрии пояснили, что физические особенности контактной сети и рельсов в жару требуют снижения скорости подвижного состава, чтобы избежать повреждения контактной сети и схода вагонов.