Шесть человек госпитализированы в Рязанской области после атаки БПЛА

Шесть человек госпитализированы в Рязанской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

По его словам, сегодня ночью над регионом сбиты 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Помимо этого, поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

Губернатор добавил, что воздушная тревога отменена, работа ПВО завершена.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что сотрудники логистического объекта Wildberries в Рязани были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.