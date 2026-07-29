Шесть человек госпитализированы в Рязанской области после атаки БПЛА
Шесть человек госпитализированы в Рязанской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
По его словам, сегодня ночью над регионом сбиты 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Помимо этого, поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.
Губернатор добавил, что воздушная тревога отменена, работа ПВО завершена.
В пресс-службе Wildberries сообщили, что сотрудники логистического объекта Wildberries в Рязани были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.