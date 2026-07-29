Жительница Каменска-Уральского спрятала свое авто в Екатеринбурге из-за долгов по кредитам

Жительница Каменска-Уральского спрятала свой автомобиль на парковке в Екатеринбурге, чтобы его не арестовали из-за ее долгов. Однако судебные приставы все же разыскали машину.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в отношении женщины возбуждено 33 исполнительных производства (в основном задолженность по кредитам) на сумму более 869 тысяч рублей. Однако от погашения долгов она уклонялась и спрятала свой автомобиль марки "Рено Логан".

Требования о явке к судебному приставу-исполнителю должница проигнорировала. В итоге ее машина была обнаружена припаркованной на одной из стоянок Екатеринбурга. На месте был составлен акт описи (ареста). Сейчас авто передано на ответственное хранение в спецорганизацию.

Напомним, недавно судебные приставы арестовали автомобиль уральца, накопившего долгов более чем на 7 млн рублей.