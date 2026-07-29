В Тверской области сгорела кинодеревня
В деревне Большое Кобяково в Тверской области сгорели декорации для киносъемок.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2000 квадратных метров", - сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительным данным, пожар начался из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время съемок.
Сообщается, что на площадке в Большом Кобяково была воссоздана древняя Москва – здесь снимали фильм "Молодинская битва", режиссером выступил Константин Буслов ("Злой город").