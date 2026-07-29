Уровень воды в реке Тура в Тюмени продолжает расти

Уровень воды в реке Тура в Тюмени продолжает расти, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По данным на 8 часов 29 июля уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени составил 886 сантиметров (рост за сутки – девять сантиметров, отметка "опасное явление" превышена на 36 сантиметров).

На гидропосту Богандинское в Тюменском округе уровень воды в реке Пышма составил 511 сантиметров (рост за сутки – 28 сантиметров, отметка "опасное явление" составляет 662 сантиметра).

Отметим, что в медучреждениях Тюмени не зафиксировано увеличение числа обращений пациентов в связи с паводком. Ранее жители города жаловались на неприятный запах от воды из-за подъема уровня воды в реке Тура.

Врач-эпидемиолог Областной клинической больницы №1 Оксана Маркова отметила, что роста обращений с жалобами на кишечные инфекции нет.

"На сегодняшний день мы наблюдаем за состоянием здоровья населения города Тюмени. Не отмечается рост обращений за медицинской помощью в медицинские организации, связанных с острыми кишечными инфекциями, заболеваниями глаз, кожи. Все поликлиники, стационары, в том числе Областная инфекционная клиническая больница, работают в штатном режиме", - сообщила она.