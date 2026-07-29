В российской армии возродят стройбаты

Стройбаты возвращаются в российскую армию спустя 20 лет после решения президента Владимира Путина об их ликвидации.

Указом от 27 июля 2026 года штатная численность ВС РФ увеличена до 2,4 млн человек, в том числе в армии должны появиться 200 офицеров и 27 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов в связи с созданием "военно-строительных подразделений".

С 2019 года в структуре Минобороны России уже действует "Военно-строительная компания", подчиненная Главному управлению капитального строительства Минобороны. В эту компанию включили почти все строительные активы Минобороны, в том числе подразделения Спецстроя, штат которого (более 13 тыс. военнослужащих) был вне учета ВС РФ, напоминает "Независимая газета".

Военные эксперты полагают, что в условиях СВО потребность в военных строителях увеличилась, поскольку при возведении многих объектов нужна секретность, привлечение гражданских строителей невозможно.