В Челябинске протестируют систему оповещения

В столице Южного Урала завоют сирены. Однако паниковать не стоит. Это будет проверка этой системы оповещения.

В 11.00 30 июля сигнал услышат жители поселков Западный, Пригородный и Шагол, микрорайонов Парковый, Парковый-2 и Чурилово, а также ЖК "Александровский" и "Ньютон". Он будет звучать 30-40 секунд.

Сейчас в городе функционирует 104 сирены. По обращениям челябинцев найдены "зоны тишины", где сигнал был слабым. Эти пробелы должны закрыть 24 дополнительные точки оповещения. Именно их завтра и протестируют, сообщает мэрия Челябинска.