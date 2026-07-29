В СК установили всех участников инцидента с избиением уральского ученого

В полиции и Следственном комитете прокомментировали инцидент с директором Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никитой Зезиным, который скончался после жестокого избиения.

Ранее ситуацию предал огласке депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его словам, к гибели ученого может быть причастен отец одного из школьников, которым Зезин сделал замечание. Вегнер направил заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой тщательно расследовать преступление. Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смерти Зезина, было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в рамках расследования проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели.

"СКР установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному", - заявили в ведомстве, не уточнив процессуальный статус этого участника.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, граждан, фигурирующих в этой скандальной истории, опрашивают на предмет установления более точных и подробных обстоятельств случившегося. Мероприятия проводят представители МВД и СКР.

"Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе так называемый "детектор лжи", более известный для граждан как современное техническое устройство "полиграф". Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления. Разбирательство продолжается сыщиками и следователями, на данном его этапе пока однозначные выводы делать преждевременно", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в СК, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ученого и взаимосвязи с произошедшим на него нападением.