Губернатор Игорь Бабушкин снял ограничения заправки автомобилей на АЗС Астраханской области

С 28 июля на АЗС Астраханской области отменяется работа по графику «четный-нечетный». Такое решение принял губернатор Астраханской области на оперативном штабе. Кроме того, постепенно будет отменен график работы всех АЗС. Заправки вернутся в круглосуточный штатный режим.

Заместитель председателя правительства региона Илья Волынский отметил, что благодаря договоренностям губернатора с Минэнерго РФ и топливообеспечивающими организациями, были значительно увеличены поставки горючего в регион.

"Отгрузка топлива на АЗС осуществляется ежедневно, без перебоев. Работа по отпуску бензина стала стабильной, время заправки автомобилей значительно сократилось", - отметил Илья Волынский.