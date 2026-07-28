Андрей Трубецкой проинспектировал завершение строительства конгресс-холла музейного центра на Барсовой горе

"Здание уже возведено, соответствующее оборудование закуплено", - констатировал в ходе рабочей поездки на Барсову гору глава Сургутского района Андрей Трубецкой.





Сейчас на Барсовой горе в рамках завершения строительства конгресс-холла одноименного музейного центра рабочие монтируют инженерные сети. Площадь модульного сооружения составляет 600 кв. м.

"Это будет третий и самый большой интерактивный павильон на пешеходной тропе «ЧелоВечность». Он предназначен для проведения конференций, круглых столов, симпозиумов, конгрессов регионального и международного уровней, а также просветительских мероприятий для детей,", - отметил в ходе рабочего визита глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Здесь внутри разместится конференц-зал площадью 206 кв. метров, который оснастят мультимедийным и звуковым оборудованием, в том числе экраном размером 2х4 м, трансформируемой мебелью и системами для перевода с английского и китайского языков. Также предусмотрены переговорная комната, кабинет для синхронных переводчиков, кафетерий и терраса площадью 114 кв. м для мероприятий на открытом воздухе.

"Одна из особенностей конгресс-холла – расположение среди исторических городищ и селищ. Это позволит проводить археологические исследования непосредственно рядом с площадкой. Уже проложена пешеходная дорожка, где в дальнейшем смонтируют освещение и систему видеонаблюдения", - сообщил Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района напомнил, что работы ведутся за счет средств муниципалитета, который выделил 115,5 млн рублей. Общая стоимость благоустройства территории Барсовой горы составляет 946,2 млн рублей консолидированного бюджета. Здесь расположены музей, два интерактивных павильона и 5-километровая туристическая тропа «ЧелоВечность» с арт-объектами и тематическими локациями.