Wildberries выплатила пострадавшим в результате атак на склады более 40 млн рублей

Wildberries выплатила более 40 млн руб. пострадавшим в результате атак на логистические центры компании. Первые выплаты тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили уже 21 июля. Маркетплейс отмечает, что психологическая помощь оказана уже нескольким сотням человек и ведется круглосуточно.

"Важнейшим фактором, позволившим избежать массовых жертв, стала заблаговременная подготовка. На всех объектах Wildberries регулярно проводились тренировочные учения, были назначены ответственные за эвакуацию и отработаны четкие алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях. Благодаря этому сразу же после объявления ракетной опасности люди были оперативно выведены из зоны риска, что позволило сохранить тысячи человеческих жизней", - заявили в компании.