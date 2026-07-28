Свердловчан предупреждают о дожде, грозах и сильном ветре 28-29 июля

В Свердловской области вечером 28 июля и днем 29-го местами ожидаются сильные дожди, гроза, град и ветер до 27 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Спасатели просят уральцев соблюдать меры безопасности: находясь на улице, избегать открытых пространств, не пытаться спрятаться под деревьями или у металлических конструкций, а владельцев частных домов просят заранее убрать вещи, которые может унести ветер.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и сохранять безопасную дистанцию между другими транспортными средствами.

При необходимости следует обращаться за помощью по номеру 112.