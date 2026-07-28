Россия и Белоруссия запустят новые электрички между городами к 2027 году

Российские железнодорожники планируют открыть новые пригородные маршруты в Белоруссию. Глава Росжелдора Александр Сахаров сообщил об этом премьер-министру Михаилу Мишустину. Ведомство рассчитывает запустить первые поезда по этим направлениям уже в 2027 году, пишет "КП".

Руководитель агентства пояснил, что электрички свяжут Великие Луки с Витебском и Полоцком. Также специалисты организуют движение поездов между Брянском и Гомелем. Сахаров надеется, что жители приграничных областей будут активно пользоваться новыми рейсами для поездок к соседям.

Сейчас российская сторона готовит эти проекты вместе с белорусскими коллегами. Александр Сахаров отметил, что власти решили расширить географию поездок из-за успеха текущих маршрутов. По его словам, популярность уже действующих поездов через границу постоянно растет, поэтому новые направления станут логичным продолжением этой работы.