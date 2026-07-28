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Фото: Накануне.RU

Чубайс подал жалобу на решение суда о взыскании с него убытков по проекту гибких планшетов

Экс-глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с него и других ответчиков 5,5 млрд руб. убытков, связанных с проектом по созданию гибких планшетов Plastic Logic, передает РБК.

Защита Чубайса настаивает на том, что судебные решения были приняты с процессуальными нарушениями и вообще "неправильные по сути".

Новое руководство "Роснано" начало банкротить проект с гибкими планшетами в 2024 году. В компании заявили, что не видят перспектив "возврата первоначальных инвестиций" в разработчика.

В 2010-2012 гг. "Роснано" инвестировала 7,1 млрд руб. в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic и получило 43,84% его акций. В 2015 году госкорпорация выкупила оставшуюся долю компании.

Ожидалось, что планшеты поступят в продажу в ноябре 2011 года. Чубайс сообщал, что Plastic Logic будет стоить 12 тыс. руб. Однако проект так и не был реализован.

Теги: анатолий чубайс, суд, роснано


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