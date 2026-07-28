В Екатеринбурге второй день ищут студентку СИНХа, сбежавшую из дома с деньгами и украшениями

В Екатеринбурге уже второй день ищут 21-летнюю студентку СИНХа Анастасию С. По словам отчима девушки, пропавшая могла стать жертвой мошенников, так как из дома пропали деньги и украшения на крупную сумму, а со дня ее исчезновения его супруге поступают звонки с угрозами от неизвестных.

Ориентировку предоставили волонтеры движения "Лиза Алерт". Последний раз Анастасию видели 27 июля в 12.00, когда та ушла из дома. В чем она была одета - неизвестно. Рост 167, плотное телосложение, русые волосы, карие глаза.

К поискам подключились и сотрудники полиции - к ним обратился отчим девушки Сергей. Как передает "4 Канал" его слова, после ухода девушки, дома не досчитались полумиллиона рублей и ювелирных украшений - общая сумма пропавшего имущества превышает 3 млн рублей. А через три часа ее матери стали названивать неизвестные, настаивая связаться с ними, иначе она "получит дочь по кускам". Мошенники также прислали ей созданное ИИ фото Анастасии с заклеенным пластырем ртом.

Сергей добавил, что его падчерица всегда была закрытой, два года назад поступила в СИНХ на графического дизайнера и свое свободное время проводила за компьютером.

Всех, кто видел Анастасию или знает что-то о ее возможном месте нахождения, просят обращаться по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52, а также к волонтерам Тамаре (Таис) 89222051369 и Дарье (Коза) 89221423371.