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Происшествия Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

В Краснодаре магазин заплатил 100 тысяч рублей за продажу санкционных сыров

Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за торговлю импортным сыром. Власти запрещают ввозить эти продукты в Россию по антисанкционному законодательству. РИА Новости изучили материалы дела и выяснили детали инцидента.

Таможенники во время проверки обнаружили в магазине около 40 видов сыра и несколько видов мяса из Италии, Испании, Нидерландов, Германии и Норвегии. Россия запретила ввоз и продажу продуктов из этих стран еще в 2014 году. Представитель магазина признал вину и рассказал, что купил товар у частного лица за наличные деньги. У владельцев не было никаких документов на продукцию, и они не проводили никаких исследований качества.

Сотрудники Россельхознадзора изъяли почти 199 килограммов запрещенных товаров. В список попали такие сорта, как пармезан, пекорино, грана падано и камамбер. Специалисты уничтожили всю партию - они сожгли деликатесы до зольного остатка, как того требует закон.

Прокуратура потребовала наказать магазин за нарушение технических регламентов. Суд согласился с доводами ведомства и назначил торговой точке штраф. Теперь владельцам бизнеса придется заплатить крупную сумму в бюджет за попытку заработать на нелегальном импорте.

Ранее депутаты Сейма Латвии в запретили импорт широкого перечня товаров из России и Беларуси, включая книги, прессу, видеоигры и игрушки. За это решение проголосовали 66 парламентариев, что позволило Министерству иностранных дел оперативно составить список запрещенной продукции для правительства.

Теги: сыр, санкции, деликатес


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