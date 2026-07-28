Школы научат детей беречь свет и воду: новая инициатива властей

Министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов выдвинул идею включить занятия по экономии ресурсов в обязательную школьную программу. Свое предложение политик озвучил во время всероссийского совещания по вопросам энергосбережения, пишет "Ъ".

Николай Борисов считает, что учебные заведения должны прививать детям привычку правильно расходовать воду, тепло и электричество. В беседе с журналистами он подчеркнул, что знания о сфере ЖКХ так же важны для учеников, как и темы, которые сейчас разбирают на "Разговорах о важном".

Организаторами встречи выступили правительство Смоленской области и Российская ассоциация центров энергосбережения при поддержке Минэкономразвития РФ и коллег из Белоруссии. Гендиректор профильной ассоциации Татьяна Соколова планирует передать это предложение в Госдуму, Совет Федерации и Правительство РФ. Она отметила, что для развития системы бережливого потребления властям придется серьезно изменить федеральные законы.

Ранее Владимир Путин подписал указ о новых мерах поддержки педагогов, который закрепляет их особый общественный статус и расширяет список льгот. Теперь опытные коллеги будут в течение года опекать новичков, а все учителя получат бесплатный доступ к государственным электронным библиотекам и право на звание «Ветеран труда» после 25 лет стажа.