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Фото: Накануне.RU

Эксперты ВТБ пересмотрели прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год

Банк ВТБ пересмотрел макроэкономический прогноз на текущий год, повысив ожидания по средней и финальной ключевой ставке, а также понизив оценку роста реального ВВП. Прогнозный диапазон отражает ужесточение денежно-кредитных условий, по мнению аналитиков банка.

Согласно обновлённому прогнозу ВТБ, ключевая ставка ЦБ на конец 2026 года может составить 13,5% вместо ранее ожидавшихся 12%, а её среднегодовое значение — 14,5% вместо 14%. Одновременно банк понизил прогноз роста реального ВВП с 1% до 0,6%.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что корректировка связана в том числе с изменением методологии прогнозирования Банка России. По его словам, регулятор перешёл от допущения о нулевом структурном первичном дефиците бюджета (в % ВВП) к более гибкой оценке этого показателя по годам.

«Мы воспринимаем этот шаг как более реалистичную предпосылку для макрорасчётов», — прокомментировал Пьянов.

В банке также обращают внимание, что рынок неоднократно ошибался в оценках решений ЦБ. По мнению представителя ВТБ, аналитики склонны переоценивать длительность влияния разовых ценовых шоков на инфляцию, тогда как регулятор допускает паузы в цикле ужесточения.

При этом в ВТБ подчёркивают: по мере замедления динамики ВВП до значений ниже 1% Центробанк вынужден сохранять более оптимистичный взгляд на экономику, чтобы избежать рецессионных ожиданий.

«Когда прогноз роста приближается к нулю, даже самый консервативный регулятор обязан транслировать определённый оптимизм», — добавил топ-менеджер ВТБ.

Теги: ввп, втб, ключевая ставка, прогноз, денежно-кредитные условия


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