На юге Москвы автобус врезался в дерево: 17 пострадавших, в том числе грудные дети

На юге Москвы пассажирский рейсовый автобус врезался в дерево. Пострадали 17 человек (в том числе двое грудных детей), все они госпитализированы.

ЧП произошло на улице Академика Миллионщикова. Водитель автобуса м19, по предварительной информации, потерял контроль за управлением из-за того, что ему стало плохо. Водительской кабиной он врезался в дерево на обочине.

"В настоящее время связываемся с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат", - сообщили в департаменте транспорта мэрии Москвы.