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Фото: Накануне.RU

В России резко вырос спрос на кузнецов: им готовы платить более 130 тысяч рублей

В первом полугодии 2026 года количество вакансий для кузнецов подскочило на 141% по сравнению с прошлым годом. Сейчас предприятия в среднем предлагают таким специалистам зарплату в 130 967 рублей. Эксперты "Авито работа" объясняют этот ажиотаж быстрым развитием машиностроения, строительной сферы и модой на уникальные изделия из металла. Кузнецы работают со сталью, медью и алюминием, создавая детали и предметы методом ковки.

Обычно компании ищут людей со средним профессиональным образованием и опытом от года до трех лет. Мастер должен уметь читать чертежи, пользоваться инструментом и знать технологию обработки металла. Для многих должностей нужен разряд и специальные допуски. Однако из-за нехватки людей работодатели все чаще нанимают новичков без опыта и обучают их прямо на производстве. Также компании стали чаще приглашать на работу специалистов старшего возраста.

Больше всего кузнецы нужны в крупных промышленных регионах. В Нижегородской области число вакансий выросло на 133%, а зарплата составила 137 200 рублей. В Свердловской области спрос увеличился на 70% при среднем предложении в 72 500 рублей. Самарская область замыкает тройку лидеров: там ищут на 54% больше сотрудников, чем раньше, и обещают самую высокую оплату - 157 000 рублей.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил за увеличение МРОТ до 50 тысяч рублей, чтобы привести доходы граждан в соответствие с реальными ценами на продукты и услуги ЖКХ. Он отметил, что такая сумма адекватно отражает текущую стоимость жизни, и хотя бюджетным учреждениям может быть непросто, частный бизнес вполне способен обеспечить работникам такие выплаты.

Теги: работа, профессии, зарплата


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