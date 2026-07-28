Жителям Екатеринбурга предложили оценить качество работы мэрии

Жители Екатеринбурга смогут оценить качество работы администрации города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, опрос продлится всего несколько дней – до 31 июля. Уральцам предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе:

как часто Вы обращаетесь в администрацию города Екатеринбурга?

что Вы используете для подачи обращения?

были ли получены ответы на Ваши обращения?

насколько Вы удовлетворены качеством ответов?

насколько Вы удовлетворены качеством работы администрации города Екатеринбурга?

Как уточнили в мэрии, опрос анонимный. Высказать свое мнение можно на платформе обратной связи портала Госуслуг.