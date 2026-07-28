Жителям Екатеринбурга предложили оценить качество работы мэрии
Жители Екатеринбурга смогут оценить качество работы администрации города.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, опрос продлится всего несколько дней – до 31 июля. Уральцам предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе:
- как часто Вы обращаетесь в администрацию города Екатеринбурга?
- что Вы используете для подачи обращения?
- были ли получены ответы на Ваши обращения?
- насколько Вы удовлетворены качеством ответов?
- насколько Вы удовлетворены качеством работы администрации города Екатеринбурга?
Как уточнили в мэрии, опрос анонимный. Высказать свое мнение можно на платформе обратной связи портала Госуслуг.