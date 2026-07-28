ЕС требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса, - СВР

ЕС требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

По информации ведомства, в Брюсселе осознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван выйдет из Евразийского экономического союза. Многие страны Европы уже подавали сигнал руководству ЕС, что не готовы открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб своим производителям, заявили в СВР.

Но европейские бюрократы все равно пытаются убедить Ереван в своей безоговорочной поддержке. "Пробуксовку с оказанием конкретной помощи есовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его "достижений" на пути евроинтеграции", - говорится в сообщении СВР.

Напомним, с конца мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении цветов, овощей, фруктов, рыбы и другой продукции.

В начале июня президент Армении Никол Пашинян заявил, что первые партии армянских цветов и овощей, запрещенных для ввоза в Россию, уже отправлены на новые рынки сбыта - в ЕС и другие страны. Он заверил, что проблем со сбытом армянских товаров не будет - их многие хотят купить.