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Происшествия Красноярский край
Фото: Накануне.RU

Пожары в Красноярском крае: на севере региона горит 86 тысяч гектаров леса

Лесопожарный центр Красноярского края сообщил, что к середине вторника на севере региона действуют 78 лесных пожаров. Огонь охватил территорию площадью 86,6 тысячи гектаров в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском и Енисейском округах. Несмотря на масштаб возгораний, пламя не угрожает населенным пунктам. Основной причиной ЧП специалисты называют сухие грозы: после коротких дождей в край вернулись жара и сильный ветер, из-за чего молнии быстро поджигают сухой лес.

За последние сутки пожарные потушили 16 очагов на площади более 10 тысяч гектаров. Еще 19 пожаров спасатели взяли в кольцо, чтобы остановить распространение огня. Сейчас на кромках пожаров работают более 1,2 тысячи человек. Это сотрудники краевого центра, федеральной Авиалесоохраны и добровольцы из других регионов. Для разведки и доставки людей власти используют 19 самолетов и вертолетов, а также катера. Специалисты постоянно следят за ситуацией с помощью спутников и беспилотников, чтобы вовремя находить новые возгорания.

Работа в тайге идет тяжело: пожарным мешают крутые склоны и горы поваленных деревьев, которые остались после нашествия шелкопряда. Из-за сложного рельефа технику использовать нельзя, поэтому люди вручную прорубают защитные полосы топорами и бензопилами. С 10 июня в лесах края действует режим ЧС. Жителям запрещено заходить в лес, разводить костры или сжигать мусор. За нарушение этих правил полиция может привлечь к административной или уголовной ответственности.

Ранее группа из 58 специалистов Тюменской авиабазы вернулась домой после успешной ликвидации масштабных природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в спасательной операции участвовали 80 тюменцев, которые за время командировки потушили огонь в заповеднике "Верхне-Тазовский" на общей площади 7335 гектаров. 

Теги: пожар, огонь, лес


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