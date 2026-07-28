Власти пока не принимали решение о поддержке компании Wildberries - Песков

Государство пока не принимало никаких решений о поддержке компании Wildberries, логистические центры которой подверглись атакам беспилотников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается помощи компании: в целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства, там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принимали", - сообщил представитель Кремля.

Он отметил, что Wildberries "достаточно беспрецедентно заявила о решении такую помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах", хотя "де-юре такого обязательства у компании не было".